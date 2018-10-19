У многодетной семьи сгорел дом, погибла бабушка, нужна помощь

В редакцию обратилась пострадавшая семья из Васюринской, которая в одночасье осталась без крыши над головой. Вчера, 18 октября, день у многодетной мамы Елены Абрамовой начался как обычно: старшая дочь Алена отправилась в университет, сын Максим – в школу, Елена осталась с младшим трехлетним сыном и своей 62-летней мамой Галиной дома.

Мать троих детей в разводе, у них имеется большое хозяйство, несколько коров, поэтому каждый день проходит у Елены в хлопотах. Около 13.30 она пошла во двор кормить скотину, малыш в это время гулял рядом с ней, он первым и закричал: «Мама, мы горим!»

Елена схватила сына и побежала к дому, спасать все что можно было, здесь ее ждала страшная картина. Около их дома есть навес, где хранится сено, он полыхал, огонь в момент по балкам перекинулся на кровлю строения. Галина была неподалеку охвачена языками пламени, Елена пыталась ее потушить, но тщетно, женщина погибла.

«В результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар, в котором погибла женщина 1955 года рождения. По данному факту в настоящее время проводится процессуальная проверка» - прокомментировал следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.