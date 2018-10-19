У многодетной семьи сгорел дом, погибла бабушка, нужна помощь
В редакцию обратилась пострадавшая семья из Васюринской, которая в одночасье осталась без крыши над головой. Вчера, 18 октября, день у многодетной мамы Елены Абрамовой начался как обычно: старшая дочь Алена отправилась в университет, сын Максим – в школу, Елена осталась с младшим трехлетним сыном и своей 62-летней мамой Галиной дома.
Мать троих детей в разводе, у них имеется большое хозяйство, несколько коров, поэтому каждый день проходит у Елены в хлопотах. Около 13.30 она пошла во двор кормить скотину, малыш в это время гулял рядом с ней, он первым и закричал: «Мама, мы горим!»
Елена схватила сына и побежала к дому, спасать все что можно было, здесь ее ждала страшная картина. Около их дома есть навес, где хранится сено, он полыхал, огонь в момент по балкам перекинулся на кровлю строения. Галина была неподалеку охвачена языками пламени, Елена пыталась ее потушить, но тщетно, женщина погибла.
«В результате неосторожного обращения с огнем произошел пожар, в котором погибла женщина 1955 года рождения. По данному факту в настоящее время проводится процессуальная проверка» - прокомментировал следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Дмитрий Кириченко.
Спасибо пожарным и соседям за оказанную помощь. Пожарные приехали быстро, но так как кровля была из старых материалов, она сгорела практически моментально и обвалилась, 7 комнат пострадали, там жить невозможно, только кухня осталась цела. Мама в шоке, она не представляет, что делать дальше.
Произошла трагедия, погибла бабушка, многодетная мать и трое ее детей остались без крова, ждать помощи им неоткуда. Если вы можете помочь финансово или с восстановлением дома, не пройдите мимо чужой беды.
Реквизиты:
Банковская карта: 5469300450221327 (Павленко Алена Викторовна)
Номер телефона 8-918-340-51-90 (карта привязана к этому номеру).
Комментарии
Где Путин и его единая Россия. Путин помогает и отмывает деньги в Сирии и в Донбассе с продажи природных наших ресурсов. На наш Народ ему плевать, вот и голосуем за Путина.