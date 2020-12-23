У особенных детей района исполнились заветные желания (видео)

Традиционная новогодняя акция «РВС» завершилась. На протяжении полутора месяцев журналисты встречались с семьями, у которых есть особенные детки, общались с ними, узнавали об интересах и самое главное – мечтах. Рассказывали о них читателям.

Неравнодушные люди, решившие остаться анонимными, приносили для них подарки, которые они загадывали в преддверии праздника.

Одним из спонсоров стал магазин детских товаров «Бегемотик». Наборы конфет деткам с ограниченными возможностями, их братикам и сестричкам подарил ИП Кулявец Александр Валентинович, магазин «Каприз» (Динская, ул. Чапаева, 75, @maqazin_kapriz). В этом году участников было 13. Поздравили их Дед Мороз и Снегурочка из отдела по делам молодежи администрации Динского района.

Четырехлетние двойняшки из Новотитаровской Владислав и Василиса Сахаровы родились на 7-м месяце беременности. У мальчика ДЦП, у девочки – задержка речевого развития. На Новый год Владислав мечтал получить от Деда Мороза и Снегурочки уровневый автотрек, а Василиса – деревянную кухню. Мужчина, который сделал для деток подарки, пожелал остаться анонимным. Гостей ребята встретили в костюмах, Влад был в образе Зайки, а Василиса – Снежинки. Для них они подготовили праздничные стихотворения.

«Есть люди, которые делают этот мир добрее. Вы относитесь именно к таким! Спасибо за ваши доброту, внимание, приложенные старания и силы! Отдельное спасибо людям, которые исполняют мечты наших деток! С наступающим всех!» – написала в редакцию мама Елена.

У 2-летнего Ярослава Зайцева из Первореченского ДЦП, гемипарез, парализация левой стороны. Беременность у мамы протекала тяжело, долго лежала на сохранении, было полное предлежание плаценты, экстренное кесарево сечение. Мечтал мальчик о большом КамАЗе. В начале встречи малыш стеснялся Деда Мороза и Снегурочки, но потом даже сфотографировался с ними. Подарили Ярославу несколько машин: один большой грузовик и два маленьких. Люди, которые исполнили желание ребенка, остались анонимными.

«Огромное спасибо газете “РВС” и спонсорам за поздравления наших деток. Очень приятно, что есть такие традиции. Все счастливы. Еще раз огромное спасибо и низкий вам поклон», – обратилась с благодарностью мама Оксана.

4-летний Евгений Беляк живет в Васюринской. У него ДЦП. Роды у мамы были тяжелыми, врачи не оказали помощь вовремя, из-за чего ребенок остался инвалидом. Деда Мороза и Снегурочку Евгений застеснялся, но подарки ему очень понравились. На Новый год он загадывал музыкальную игрушку или что-то связанное с любимым мультфильмом «Три кота». За счет средств неравнодушных жителей были исполнены все желания. Кроме этого, игрушку-собачку в редакцию лично принесли волшебники.

«Выражаем огромную благодарность сотрудникам газеты “РВС” и всем-всем добрым людям, которые помогали и участвовали в поздравлении деток! Женечке подарили замечательные подарки, мы о таких и мечтать не могли. Три кота он уже оценил, еще пока удивляется, что игрушки музыкальные и говорят, как в мультике. Правда, мы слегка растерялись, Женя первый раз видел Деда Мороза и Снегурочку, но я думаю, впечатления у него остались хорошие, он запомнит этот момент, ведь для ребенка это самое настоящее волшебство и чудо! Спасибо всем от всей души за то, что дарите детям радость!» – поблагодарила мама Виктория.

Евгению нужны регулярные реабилитации. Когда мы писали о малыше, семья как раз собирала недостающие 50 тысяч на процедуру. В редакцию «РВС» мужчина, пожелавший остался анонимным, передал необходимую сумму, таким образом исполнив ещё одну заветную мечту семьи Беляк.

У 7-летнего Максима Денисенко из Динской ДЦП, частичная атрофия зрительных нервов, правый глаз не видит, левый – очень плохо. Это случилось после плановой прививки в 3 месяца. Тогда поднялась температура, начались судороги. Развитие затормозилось. Максим при встрече с гостями немного растерялся, но подарки получил. На средства жителей Динского района мальчику подарили игрушку-грузовик и передали часть денег для абонемента в плавательный бассейн, который поможет мальчику развиваться.

«Огромное спасибо вам, вашей команде и спонсорам. Вы молодцы», – написала мама Наталья.

9-летний Кирилл Белов проживает в Динской. У него задержка речевого развития, он не разговаривает. Когда был маленький, заболел, поднялась высокая температура, после нее появились судороги, потом повторялись несколько раз. Задержка речи, как отмечают врачи со слов мамы, скорей всего, появилась из-за этого. Ребенок обожает поезда, поэтому Деду Морозу со Снегурочкой загадал соответствующую игрушку. Встретил гостей он восторженно, подарком остался доволен. Волшебницей для него стала Виталия Донец, владелица магазина «Бегемотик» в Динской.

«Спасибо всем огромное! Ребенок счастлив!» – рассказала мама Александра.

Юрию Семенову 10 лет, живет в Пластуновской. У него умственная отсталость легкой степени. Родился здоровым, выписали. Дома не появился стул, вздулся живот. Через двое суток экстренно увезли в больницу, сделали рентген. Положили на операцию, во время нее выяснилось, что тонкий кишечник был как решето, 13 язв у шестидневного младенца. Поставили язвенный колит. Потом начались осложнения, что и привело к диагнозу. У него пострадали лобные отделы головного мозга. И они не восстанавливаются. Юрий готовился к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой, перед их приездом нарядил елку, положил под нее конфеты для гостей, выучил стихотворение. Его заветными желаниями были красная машина на пульте управления и часы. Волшебники исполнили каждое, за что их и благодарит семья Семеновых.

«Наша семья благодарит всех принявших участие в этой акции, откликнувшихся на исполнение мечты в Новый год для Юры. Пусть счастливая улыбка на его лице отзовется счастьем в судьбе каждого. Обнимаем всем сердцем. Здоровья и добра нашим детям!» – написала в редакцию мама Ольга.

Позже она рассказала, что Юрий ждал, когда закончатся занятия с учителем, чтобы поскорее открыть подарки. По ее словам, часы теперь ни в какую не хочет снимать.

Кира Андреева живет в Нововеличковской, ей 8 лет, у нее задержка речевого развития.

Беременность у мамы Арины протекала хорошо, но на последнем сроке она стала замечать, что, когда дочь шевелилась, ей было до слез больно. Врачи поставили маловодие. Роды прошли хорошо, но на второй день девочку забрали в реанимацию. Выявили гемолитическую болезнь новорожденного, резус-конфликт.

Кира долго не могла определиться, что именно она хочет от Деда Мороза и Снегурочки, ей было главное, чтобы они пришли. Для нее важно их внимание, поэтому была бы счастлива получить даже куклу. Семья из Динской передала ребенку кукольный домик, дочка волшебников решила подарить свои куколки, чтобы они там жили.

Большую куклу Кире подарил магазин «Бегемотик». Встретила девочка гостей в праздничном платье и для Деда Мороза со Снегурочкой сделала аппликацию.

«Огромное спасибо команде “РВС”! Детки довольные, а главное, удается сохранить традицию и веру в то, что существуют Дедушка Мороз и внученька Снегурочка. Еще хочется поблагодарить тех людей, которые участвовали в подготовке поздравлений, спасибо за ваш труд, вложение и чистое человеческое сердце. Всех с наступающим Новым годом!» – написала мама Арина.

Уже поздним вечером она сообщила, что ей не удается уложить Киру спать, потому что девочка не может оторваться от подарков.

10-летний Александр Походня живет в Динской. У него умственная отсталость с психическими нарушениями. От чего это случилось, приемной маме не ясно, по ее словам, это может быть как наследственность, так и не очень хорошие социальные условия, в которых мальчик проживал ранее.

Александр мечтал о машине с большими колесами «Мегалодон». Желание исполнила неравнодушная семья из Старомышастовской. Встретил мальчик гостей в костюме Человека-паука. Для Дедушки Мороза и Снегурочки подготовил стихотворение. Подарку очень обрадовался, сначала не мог поверить, что его мечта исполнилась. С машиной начал играть сразу же.

«Выражаем огромную благодарность и искренние наилучшие пожелания сотрудникам газеты “РВС” и спонсорам подарков, благодаря которым праздник у ребят удался на все 100 %! Дети верят в чудеса, а вы помогаете их осуществлять! Спасибо!» – обратилась приемная мама Елена.

У 6-летнего Макара Мищенко из Первореченского лимфобластный лейкоз (рак крови). Конкретного объяснения диагнозу врачи не дают. Ссылаются то на загруженность, то на возможный стресс, то на регулярные простудные заболевания. У ребенка слабый иммунитет, все время сидит дома. Макар обожает животных, но из-за их шерсти ему нельзя их заводить. На Новый год он мечтал получить в подарок от Деда Мороза и Снегурочки собаку-робота, чтобы у него появился хотя бы такой друг. Из неравнодушных нашлись две семьи, они подарили ребенку сразу двух друзей.

«Спасибо огромное тем, кто участвовал в этой акции. Макар очень стеснительный мальчик, но когда мы остались одни, его глаза сияли от счастья, обнимал, заглядывал в глаза своим новым друзьям. Гладит по сию минуту, говорит о том, что он будет очень бережно к ним относится. Пусть под Новый год ко всем детям постучит Дед Мороз в дверь и принесет счастье, как и моему ребенку. А тех, кто помогал в осуществлении мечты, хочу сказать спасибо за ваши огромные и добрые сердца», – поблагодарила мама Ольга.

11-летний Дмитрий Новиков живет в Динской. У него дизартрия, задержка речевого развития. Он обожает танцевать и слушать музыку, поэтому загадал на Новый год получить в подарок музыкальную колонку от Деда Мороза и Снегурочки. Встретил гостей мальчик с радостью, вместе со сказочными персонажами даже станцевал.

«Дима очень доволен, из комнаты не выходит. Спасибо большое тому человеку, кто приобрел и за инициативу “РВС”: ездить и поздравлять деток. Будьте здоровы. С наступающим Новым годом!» – написала мама Светлана.

На следующий день после поздравления в «РВС» пришла женщина. Она принесла еще одну колонку в редакцию и попросила передать ее Дмитрию. Мы связались со Светланой, та оказалась недалеко от редакции. Она была очень удивлена и счастлива, попросила адрес неравнодушной, но та пожелала остаться анонимной. Светлана передала женщине, сделавшей еще один подарок для ее сына, самые лучшие пожелания!

Братья Бархатовы живут в Пластуновской. У 9-летнего Дмитрия задержка речевого развития и у 2-летнего Егора синдром Прадера-Вилли. Дима родился здоровым, диагноз поставили позже. У Егора редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением хромосом. Диагноз проявляется в сбое эндокринной системы. Малыш родился недоношенным, на 35-й неделе беременности, в том году переболел пневмонией, три недели был в искусственной коме и полностью потерял все навыки, которым научился. До сих пор не может восстановиться. Деда Мороза и Снегурочку мальчики очень ждали. На Новый год старший загадал конструктор лего, а младший – игрушку, которая будет рассказывать ему сказки. Мечты детей исполнены. Дмитрий – очень скромный ребенок, но гостям все же рассказал стихотворение. А маленький Егор всех порадовал своей улыбкой. Конструктор Дмитрий собрал сразу же, а Егор уже тоже оценил сказки.

«Спасибо за эмоции детей и подарки», – поблагодарила мама Светлана.