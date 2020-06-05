У пенсионера мошенники по телефону выманили 40 тысяч рублей

Более 40 тысяч обманом выманили мошенники у пенсионера из Динского района.

Историю рассказали "РВС" дети мужчины. Они не обращались в полицию, но хотели бы своим примером предупредить других, кто может стать потенциальными жертвами.

Однажды на телефоне пенсионера раздался звонок. На том конце провода сообщили, что ему полагается соцпомощь в виде возврата средств за потраченные на лекарства деньги. Сумму пообещали внушительную – более 400 тысяч рублей. Надо было только внести 10%.⠀

Не посоветовавшись с родными, мужчина съездил в банк, снял деньги и перевел их на киви-кошелек. Телефон вновь зазвонил. На этот раз ему сообщили, что произошла ошибка. Но есть хорошие новости: сумма компенсации, оказывается, может быть в два раза увеличена. Только надо еще 40 тысяч внести.

После озвучивания этого условия мужчина наконец догадался, что его обманывают. Рассказал все детям. Конечно, звонки по номеру, по которому обещали деньги, ничего не дали. Вскоре он вообще перестал отвечать. В полицию на семейном совете решили не обращаться.

Но в правоохранительных органах рекомендуют: если вы стали жертвой мошенников или обоснованно предполагаете, что в отношении вас планируют противоправные деяния, немедленно сообщите об этом в полицию: