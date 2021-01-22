У родных остались претензии к скорой, которая приехала к бабушке

В станице Динской произошла ситуация, когда пожилой женщине стало плохо, скорая приехала, но у родных остались претензии к медикам.

“Моя бабушка пошла в магазин. По дороге ей стало плохо и она упала. Проходившая мимо женщина помогла подняться, посадила на ступеньки магазина и вызвала скорую. Бригада приехала, померила давление и кислород в крови. Кардиограмму не сделали, предложили госпитализацию. Но бабушка подписала отказ. На вопрос, почему она так поступила, она ответила, что чувствовала себя плохо и не совсем понимала, что происходит. Врачи даже не позвонили родственникам, оставили ее на тех же порожках и уехали. Я в недоумении. Почему наши врачи так поступают?” – жалуется родственница пострадавшей.

“В соответствии с законом* необходимым условием для оказания помощи является добровольное согласие гражданина. Совершеннолетний дееспособный человек самостоятельно принимает решение о госпитализации. В указанном случае оповещение родственников не предусмотрено”, – ответил главврач ЦРБ Сергей Чикишев.

Он также подчеркнул, что оказание медицинской помощи без согласия человека предусмотрено в четырех случаях:

1) есть угроза его жизни;

2) если он имеет опасное заболевание, которое угрожает жизни окружающим, например чума или холера;

3) если он психически нездоров и может причинить вред окружающим или совершил общественно опасные действия;

4) при проведении судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы.

“Если бы это был ребенок или недееспособный человек, в таком случае его госпитализировали бы и оповестили родственников. Также, если медработники не могут установить личность больного, обращаются в полицию”, – добавила заместитель главврача Динской ЦРБ Ирина Сергачева.

*Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323