У семейной пары пенсионеров дотла сгорел дом. Нужна помощь!

В пятницу, 5 октября 2018 года, в станице Динской на улице Черноморской произошел пожар в частном доме.

«Утром встала в полвосьмого, думаю, зажгу форсунку, чтобы немножко подтопить. Холодно же на улице. Запальник зажгла. Он хорошо вроде загорелся. Как всегда. Я потихонечку начала добавлять. Но газ был не голубой, как должен быть, а какой-то красный. Господи, только успела выскочить. Как ухнуло — взорвалось. А у меня муж — инвалид, ничего не слышит. Я его в охапку — в одних трусах, босиком на улицу вывела. А тут уже сын подбежал, давай укрывать его. Я понять ничего не могу, не соображу, что делать. В первую очередь вызвали пожарных. Благо они недалеко были — сразу приехали. Если бы еще минут 15 — тут бы уже вообще ничего не было. Дом 50-х годов. В стенах камыш, еще и деревом обшит. И огонь прям быстро пошел, все вспыхнуло. Еще и соседям сайдинг пламя повредило. Очень переживаю за это», - рассказывает Людмила Соловьева.

Неравнодушные люди принесли одежду, вещи первой необходимости, посуду. Женщина выражает огромную благодарность всем тем, кто не остался в стороне.

Сейчас 75-летняя Людмила и 76-летний Юрий живут во времянке, которую просто чудом не успели разобрать. Женщина перенесла инсульт и инфаркт. Дом восстановлению, скорее всего, не подлежит. Проблема в том, что близятся холода, а в постройке нет отопления, ее нужно утеплить хоть с улицы.

В данный момент пострадавшие от пожара нуждаются в строительных материалах для времянки, бытовой технике (первоочередно нужны холодильник и утюг). Также Юрию Соловьеву необходим слуховой аппарат. Не откажутся люди и от любой посильной помощи.

Живут они по адресу: ст. Динская, ул. Черноморская, 36. Связаться с Людмилой Соловьевой также можно по телефону 8-918-027-86-07.