В Новотитаровской у семьи из-за гирлянды сгорел дом. Нужна помощь (видео)

24 декабря у семьи Ющенко из Новотитаровской сгорел дом.

Подробности рассказал сын Алексей.

Случилось это примерно в 12 часов.

«В момент пожара дома была только мама. В одной из комнат стоял бумажный фонарь, на него была намотана гирлянда. Ее коротнуло, бумага загорелась, огонь перешел на потолок и начал быстро распространяться по всему помещению. Крыша – рушиться. Дом сгорел за 15-20 минут. Родители потеряли все нажитое за жизнь. Уцелели только холодильник и шкаф с вещами, фотографиями и некоторыми документами. Эта мебель находилась в дальней комнате. Документы мамы сгорели, лежали в сумке в коридоре, денежные карты тоже. Одежда уцелела частично, будем покупать новую. Кот, который тоже был внутри, задохнулся от угарного газа. Сейчас мама и папа находятся у сестры. Дом каркасный был, восстановлению не подлежит. Будем расчищать участок», – рассказал сын пострадавших.

Семье Ющенко неудобно просить о помощи, но им очень нужна любая помощь.

Родителям также необходимы средства на жизнь. Дети сейчас стараются сделать для этого все возможное. Желающие помочь могут связаться с Алексеем по телефону

+7 919 874-26-56.

Если кто-то хочет оказать материальную помощь, то к данному номеру привязаны счета «Альфа Банка» и «Сбербанка» (Алексей Александрович Ю.)

Есть еще контакты для сбора средств: +7 988 552-06-54, Олеся Васильевна Ющенко (жена Алексея); +7 928 217-01-89, Валерия Викторовна Сазонова (сестра Алексея).

Приветствуется репост, чтобы как можно больше людей узнали о ситуации.

Семья Ющенко благодарит всех, кто не прошел мимо их беды и оказал помощь.