У управления соцзащиты появилась горячая линия
Управление социальной защиты населения в Динском районе сообщает, что организована работа телефона горячей линии для оказания информационно-консультативной помощи по вопросам социальной поддержки, социального обслуживания и занятости населения Краснодарского края.
Номер: 8-800-250-55-03.
Режим работы горячей линии – с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни.
Читатели "РВС" уже проверили. В комментариях они поделились впечатлениями:
- galinarezitskaia: Очень быстро дозваниваешься на этот номер, просто супер.
- infiniti_rus26: Хоть там отвечают. А то узнать про документы у нас в соцзащите нереально, просто не отвечают.
- belcanto82: Я сейчас дозвонилась сразу.
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