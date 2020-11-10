У управления соцзащиты появилась горячая линия

У управления соцзащиты появилась горячая линия

У управления соцзащиты появилась горячая линия

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11 часов назад Газета РВСДинской районНовости Динского районаСоцзащита Динского районаУСЗН Динского района

Управление социальной защиты населения в Динском районе сообщает, что организована работа телефона горячей линии для оказания информационно-консультативной помощи по вопросам социальной поддержки, социального обслуживания и занятости населения Краснодарского края.

Номер: 8-800-250-55-03.

Режим работы горячей линии – с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни.

Читатели "РВС" уже проверили. В комментариях они поделились впечатлениями: 

  • galinarezitskaia: Очень быстро дозваниваешься на этот номер, просто супер. 
  • infiniti_rus26: Хоть там отвечают. А то узнать про документы у нас в соцзащите нереально, просто не отвечают.
  • belcanto82: Я сейчас дозвонилась сразу.

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