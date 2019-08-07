У жителей хутора Нового появилась долгожданная дорога

Как писала «РВС», в хуторе Новом (Старомышастовское сельское поселение) очень плохая дорога, по которой даже скорая помощь отказывалась проезжать.

Напомним, журналист вместе с главой поселения посещал этот населенный пункт, общались с жителями, обсуждали, как решить данную проблему.

Тогда Сергей Долженко пообещал, что дорогу отремонтируют, но перед этим людям необходимо привести в порядок придомовую территорию и обрезать ветки деревьев, чтобы могла пройти техника и выполнить работы.

И вот с конца июля жители хутора имеют возможность ездить и ходить по отремонтированной дороге.

Она выполнена в гравии, местные жители считают, что теперь после дождя они «не поплывут» в грязи, а смогут дойти чистыми до асфальта. Сейчас и экстренным службам будет легче добраться к хуторянам.

«Можем теперь и проехать, и пройти, не ломая ноги. Скоро осень, дожди — дети смогут приходить в школу чистыми. Спасибо большое, что обратили на нас внимание и не оставили», - делятся впечатлениями жители хутора Нового.

За помощь люди благодарят главу сельского поселения Сергея Долженко и редакцию газеты «РВС», которая осветила данную проблему.