У жителей станицы Динской внезапно пропал Интернет

Сегодня, 3 апреля, около 20.00, в «РВС» обратилось сразу несколько жителей станицы Динской, которые рассказали о проблемах с доступом во Всемирную паутину. «У нас нет проводного Интернета! Кому ни звоним, никто не может войти в Сеть. Есть только мобильный 3G», - написала жительница поселения.

Некоторые уверяют, что такая ситуация – повсеместна.

«РВС» решила выяснить причину отсутствия Интернета по единому номеру технической поддержки. Оператор сообщил, что действительно, по Краснодару в данный момент фиксируются проблемы со связью. Вероятно, часть пригородных территорий это тоже затрагивает. «Дежурные службы ведут восстановительные работы, поломки устраняются», - ответили на другом конце провода.

Информацией о причинах поломки операторы не располагают.



