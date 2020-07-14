У жителя Васюринской нашли около 900 граммов наркотиков
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Динскому району получили информацию о том, что один из местных жителей незаконно хранит запрещенные вещества. Во время проверки сведения подтвердились.
У 51-летнего жителя Васюринской на территории домовладения полицейские обнаружили две коробки, в которых хранилось серо-зеленое вещество растительного происхождения. Эксперты сделали заключение – это марихуана массой около 900 граммов.
"В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Динскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации*", – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. В данный момент, на период предварительного следствия, мужчина находится под подпиской о невыезде.
* Ч. 2. ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".
Комментарии
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