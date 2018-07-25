Убийство – самое распространенное тяжкое преступление в районе
25 июля сотрудники следственных органов отмечают свой профессиональный праздник. Следователь следственного отдела по Динскому району следственного управления следственного комитета РФ по Краснодарскому краю старший лейтенант юстиции Дмитрий Кириченко рассказал журналистам «РВС» о тонкостях своей работы.
– Сейчас как ни включишь телевизор, так фильм или сериал про следователей. В кино все очень романтично: выезды, погони, экспертизы, все это на грани фантастики и человеческих возможностей. А что на самом деле представляют из себя будни следователя?
– Профессия наша и правда очень интересная, но в том, что показывают по телевизору, больше выдумки. Выехали на место, взяли образцы, тут же провели экспертизу, все узнали, установили и поймали преступника чуть ли не в этот же день – так не бывает. Экспертизы мгновенно не проводятся, на это требуется время. Оперативно-розыскные мероприятия тоже проводятся не за два часа. К тому же в кино следователь практически в одиночку раскрывает преступление, а это совсем не верно. Следователь, образно говоря, как голова, а оперативные подразделения – как руки. Голова без рук не может работать и наоборот. Один в поле не воин, нужно взаимодействие всех структур.
Профессия следователя – это бессонные ночи, невозможность выключить телефон. Если, не дай бог, что-то случилось, нужно незамедлительно выехать. Именно на месте происшествия мы моделируем ситуацию, которая привела к совершению преступления. Это очень важно. На нас лежит большая ответственность за судьбы людей.
– Каких преступлений в нашем районе совершается больше?
– К сожалению, убийств. Хватает и других – преступлений против половой неприкосновенности, экономических, но убийств все же больше. И в основном они совершаются на бытовой почве и со злоупотреблением алкоголем. Так, в конце декабря прошлого года мы занимались расследованием убийства пожилой женщины. Ее обнаружили с перерезанным горлом – это преступление, совершенное с особой жестокостью. Отрабатывали несколько версий. Сначала в той станице проверили всех ранее судимых, состоящих на учете у нарколога. Никакого результата. Тогда сотрудники полиции отправились на подворовый обход. Каждого спрашивали, кто живет с ними в доме, кто по соседству, кто что слышал, видел. В одном из домов обнаружили мужчину, который является гражданином другого государства и на территории РФ проживал незаконно. Его решили проверить более детально. В итоге установлена его причастность к данному преступлению и, возможно, другим. Дело находится в производстве следователей. Этот мужчина обвиняется в совершении 10 преступлений, 7 из которых тяжкие.
– Что помогает вам расследовать преступления?
– Криминалистическая наука и прогресс не стоят на месте, с каждым годом появляется все больше технологий и устройств, помогающих нам раскрывать преступления. Но до сих пор основным методом остаются отпечатки пальцев. Если снять их не удается, применяется генотипоскопическая экспертиза. Это определение генокода человека по потожировым следам, крови, волосам и так далее. Как и с отпечатками пальцев, есть специальная база, где хранятся образцы генотипов преступников.
Можно считать информацию с любых носителей, восстановить удаленные файлы.
Очень актуально сейчас психофизиологическое исследование на полиграфе. Оно является доказательством по уголовному делу.
– И все же кто раскрывает преступления – техника или человек?
– Именно человек. Законом определено, что во главе следствия стоит процессуально независимое лицо и ход расследования ведет самостоятельно. Следователь выдвигает версии, руководит расследованием.
– Опишите усредненный портрет преступника.
– Это мужчина, ведущий асоциальный образ жизни, злоупотребляющий алкоголем, зачастую не имеющий определенного места жительства.
– А совершают ли преступления женщины?
– Да. Вот пример. Сейчас мы завершили расследование преступления, совершенного именно женщиной. Муж и жена, трое детей. Оба работают, но "хорошо" выпивают. Между ними постоянно возникали конфликты, которые приводили к дракам. Хотя жить при этом они продолжали вместе. И вот как-то раз раз в ответ на его нападения она не выдержала, взяла в руки и нож и нанесла единственный удар, от которого муж скончался на месте.
– Пока ведется следствие, вы наблюдаете человека, совершившего преступление. Меняется ли он за это время?
– Вы верно заметили, меняется. Изначально человек, совершивший преступление, а особенно если его застигнут на месте происшествия, раскаивается. Он сполна осознает, что произошло. Все понимает и очень раскаивается. В это время он дает наиболее правдивые показания. А потом острое осознание вины уходит, человек начинает себя защищать. Никто не хочет нести наказание.
– Какие преступления совершаются в отношении детей?
– В основном это преступления против половой неприкосновенности. Совершаются они в отношении девочек.
Не так давно завершено расследование уголовного дела. Девочка, не достигшая 16 лет, вступила по обоюдному согласию в интимную близость с юношей, уже отметившим 18-летие. Закон запрещает половую связь до 16 лет. Поэтому юношу привлекли к уголовной ответственности.
– Вы сказали, что все было по обоюдному согласию, как так оказалось, что на юношу завели дело?
– Информация поступила от медработников. Девушка обратилась к гинекологу, оказалось, что она беременна. А закон запрещает вступать в половую связь до 16 лет. Да, в суде все можно решить мирным путем, к счастью или к сожалению, не знаю. Но отменить уголовное дело нельзя.
– А сами несовершеннолетние совершают преступления?
– Да, и в основном это кражи либо угон транспортных средств. Причем машины они угоняют без цели хищения, а просто чтобы покататься. Один парнишка из нашего района стал фигурантом многоэпизодного уголовного дела. Он совершил пять угонов на территории Динского района и два в Белореченском.
Не так давно в Старомышастовской авто угнали прямо с мойки. Мойщики помыли машину и решили на ней покататься. Не справились с управлением, разбили машину. Оба – несовершеннолетние. В итоге – уголовное дело, ожидается суд.
– Как вы считаете, нужно ли ужесточать законы?
– Наши законы и так суровы. Но за преступления против детей я бы наказание ужесточил. Никакого оправдания таким преступлениям нет.
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