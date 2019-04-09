В Красносельском убийство: подозреваемого задержали в Москве

2 апреля во дворе одного из домовладений в селе Красносельском был обнаружен труп мужчины с повреждениями в виде колото-резаных ранений. Погибший проживал в этом домовладении.

«В ходе следственно-розыскных мероприятий было установлено лицо, совершившее преступление. Подозреваемый скрывался в Москве на съемной квартире. 6 апреля 2019 года он был задержан в столице сотрудниками ОМВД России и доставлен в Динской район, где был допрошен следователем.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы», - сообщает заместитель руководителя следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Олег Холин.