Участники ДТП в Динском районе ищут свидетелей

Напомним, 22 июня на дороге Динская – Новотитаровская, неподалеку от създа с М-4 «Дон» произошла авария. Автобус Кубанского казачьего хора, совершая разворот, столкнулся с легковым автомобилем. Легковушка отечественного производства буквально смялась от столкновения с автобусом.

К счастью, обошлось без жертв. Ни в автобусе, ни в легковом автомобиле не было пассажиров. Водитель отечественного авто с сотрясением мозга доставлен в больницу.

Сейчас, один из участников ищет свидетелей ДТП. Звонить по тел 8-928-205-02-51