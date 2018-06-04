Участок в станице Динской кишит змеями

К нам в редакцию обратилась жительница станицы Динской с жалобой на соседа. По ее словам, дело в том, что он систематически не убирает свой огород — не косит траву, не облагораживает территорию. Это длится уже не один год. Изначально соседей возмущало то, что во время цветения сорняков все семена разносило ветром по их огородам. А живут рядом практически одни пенсионеры. Они жалуются, что не успевают пропалывать сорняки, которые насеиваются от соседского заросшего огорода.

Чем дальше, тем ситуация становилась хуже — уже в 2017 году в заброшеном приусадебном участке начали появляться ужи и змеи. Соседи, по их рассказам, не раз обращались к его владельцу, но уговоры результатов не дали. Владельцы рядом стоящих домов, по их уверениям, даже предлагали заплатить ему, чтобы убрал траву. Но ничего не изменилось — заросли и ныне там.

В этом году уже было замечено несколько ужей и змей. Сейчас, по словам местных жителей, они появляются все чаще.

Сегодня, 4 июня, прямо во время выезда корреспондента «РВС» на место событий, во дворе по ул. Первомайской, 33 а, люди обнаружили ужа. Женщина отрубила ему хвост, а сама же змея уползла под жилой дом.

«Я теперь просто боюсь заходить домой. У нас пол дощатый — есть щели. А если уж выползет прямо в комнату?!» - с ужасом рассказывает хозяйка подворья.

К другой соседке приехала погостить внучка. Женщина говорит, что теперь страшно отпустить ребенка одного в огород — мало ли что.

Хозяева соседствующих участков заверяют, что оставлять положение вещей таким как оно есть не намерены, ведь это не только выглядит не эстетично, но и опасно для людей — динчане опасаются за себя и своих близких.

На вопрос «что же делать тем, чьи приусадебные участки находятся рядом с зарослями?» редакции «РВС» ответили в администрациии Динского сельского поселения: «Людям нужно обратиться непосредственно в наше учреждение, при себе иметь паспорт. Они смогут написать заявление на недобросовестного хозяина. И вопрос будет решаться уже непосредственно администрацией».