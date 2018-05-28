Ученик из Найдорфа победил на конференции с работой о вреде батарейки

Николай Щербаченко из школы № 53 занял первое место в районной научно-практической конференции. Мальчик представил довольно серьезное исследование о вреде батареек. Химические источники тока используются в мобильных телефонах, ноутбуках, фонариках, часах и обычных игрушках. Каждый день мы сталкиваемся с батарейками и аккумуляторами. Как только они прекращают действовать, большинство пользователей просто выбрасывают их в мусорное ведро, после чего отходы попадают на свалку. Там вместе с другим мусором батарейка возгорается и тлеет, а на мусоросжигательных заводах и вовсе горит, выпуская с клубами дыма тучи ядовитых соединений.

Школьник решил привлечь к проблеме учеников и жителей поселка Найдорф. По итогам экологической акции «Спаси природу и себя», которая проводилась в БОУ СОШ № 53, было собрано 11 боксов использованных пальчиковых батареек общим весом 19,050 кг и в количестве 872 шт. В акции приняли участие ученики 1-11 классов, родители школьников, учителя и сотрудники школы, жители поселка Найдорф. Мальчик не просто организовал сбор отработанных батареек, но и провел агитационную работу об экологической значимости проводимого мероприятия.

Результат работы всей школы был представлен на районной научно-практической конференции. В итоге после победы Николая пригласили на торжественный прием одаренных детей «Созвездие талантов», организованный главой МО Динской район Сергеем Пономаревым.

Н. П. Баженова,

учитель технологии

БОУ СОШ № 53 МО Динской район



