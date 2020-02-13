Ученики школы №13 вручили курсантам летного училища посылки

12 февраля, в День освобождения Краснодара, ученики 6 "Б" класса школы №13 Васюринской с классным руководителем Мариной Жуковой посетили Краснодарское высшее авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. На его базе они сходили в музей на экскурсию.

К этой поездке школьники МБОУ СОШ №13 подготовились - курсантам учащиеся передали посылки от разных классов.

Напомним, в школах Динского района сейчас активно проходит месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Завершится он 23 февраля.