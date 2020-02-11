Учения в динской поликлинике ввели в замешательство пациентов

Пациентов динской поликлиники сегодня, 11 февраля, удивило появление людей в химзащите: "Входы и выходы закрыли, никого не впускали и не выпускали. Интересно, учения были, или уже кого-то нашли зараженного?"

Читатель, который оказался там в этот самы момент, добавил, что санитарки закрыли входы и выходы, люди в спецкостюмах зашли и проследовали в район регистратуры. Человека два-три.

Журналист "РВС" поговорила с исполняющим обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергеем Чикишевым, который объяснил, что это были плановые учения по локализации особо опасных инфекций. Подобные мероприятия проводятся систематически.