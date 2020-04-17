Ученые установили, при какой температуре гибнет коронавирус

Группа французских ученых из Университета Прованса провела эксперимент, благодаря которому удалось выяснить, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.

Они опубликовали свои выводы на ресурсе bioRxiv, выпускающем научные материалы.

Изначально ученые нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа (это стандартная процедура дезактивации вируса), обнаружив, что после такого воздействия некоторые его штаммы все еще были способны размножаться.

Как оказалось, стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для уничтожения образцов с низкой вирусной нагрузкой, но для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить.

Авторы исследования подчеркнули, что результаты их работы должны поспособствовать предотвращению угрозы заражения медперсонала, напрямую работающего с образцами.