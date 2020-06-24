Учитель из Новотитаровской получит премию в 200 тысяч рублей

48 лучших учителей Краснодарского края получат премию в 200 тысяч рублей. Одним из победителей конкурса лучших учителей Кубани в этом году стала учитель географии школы № 29 станицы Новотитаровской Евгения Полякова.

Во время конкурса оценивали достижения педагогов по организации образовательного процесса и результата внеурочной деятельности их учеников. Кроме того, учитывался такой критерий, как использование конкурсантами современных образовательных технологий, наличие собственной методической системы и побед в профессиональных состязаниях.