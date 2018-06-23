Фото пресс-службы Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Учителя проходят обучение по программе «Самбо в школу»
В данный момент проводится обучение в рамках федерального проекта «Самбо в школу», который с нового учебного года стартует в 146 школах Кубани. Сейчас активно идет второй поток образовательного процесса на базе Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
«В ходе обучения пройдут лекционные и практические занятия. После окончания курсов учителям будут вручены удостоверения о повышении квалификации. С 1 сентября начнется обучение школьников элементам самбо», - сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Комментарии
Быстросамбо - это как самбо. Только не самбо))