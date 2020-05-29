Уход за розами летом. Что нужно учесть?

Любите розы? Красивый бутон, со сладким, приятным ароматом – истинное достояние клумбы. Наш эксперт Михаил Прасол рассказал о тонкостях ухода за этим цветком летом.

«Сейчас все мои розы на бутонах, а одна красавица зацвела, та, что на фото, сорт Голд-Штерн, куплен был небольшой черенок в 2017 году в Украине, и теперь эта плетущаяся роза больше 2-х метров», – рассказывает Михаил.





Итак, об основных тонкостях.

Полив

Летом розы необходимо поливать почти каждый день или 1 раз в 2 дня точно, она любит воду, обильный полив.

Почва

Далее необходимо розы рыхлить после каждого полива, почву она любит рыхлую.

Подкормка

Это тоже довольно важный этап при выращивании роз. Подкормка проводится комплексным удобрением для роз или универсальным удобрением. Так как розы цветут, им необходим калий и фосфор. Можно взять такие удобрения, как нитроаммофоска или суперфосфат.

Последующие подкормки необходимы каждые 2 недели. Хорошо розы реагируют на подкормки навозом, не зря же говорят: «Роза – дитя навоза».

Обработка от болезней и вредителей

Обработку от болезней и вредителей проводится каждый 14-15 дней, Михаил советует проводить комплексные обработки, то есть разом обрабатывать от болезней и вредителей.

Что взять от вредителей?

-Актара

-Фуфанон-нова

-Фитоверм

-БИ-58

От болезней:

-Ридомил Голд

-Фундазол

-Профит

-Топаз.

Смешивайте препараты строго по инструкции и обрабатывайте розы сразу от болезней и вредителей. При желании можно добавить удобрение.



