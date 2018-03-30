Уклоняешься от армии – иди под суд! 1 апреля стартует весенний призыв

В администрации Динского района прошло занятие по подготовке и проведению очередного призыва граждан на военную службу, которое провел начальник отдела военного комиссариата Краснодарского края по Динскому району Олег Панин.

В ходе весеннего призыва – с 1 апреля по 15 июля – в ряды вооруженных сил из Динского района должны отправиться 850 юношей в возрасте от 18 до 27 лет.

Осенняя призывная компания была выполнена в районе на 107 %. При этом более 100 человек упорно «бегали» от военкомата. Однако большую часть уклонистов удалось найти и отправить служить родине. В отношении 12 человек были поданы иски в суд. Троих «бегунков» осудили, дела остальных еще расследуются или уже переданы в судебную инстанцию.

Весенняя призывная компания, подчеркнул Олег Панин, должна быть не менее ответственной.

Власти и военные Динского района будут решать вопросы весенней призывной компании вместе

В Динском районе есть ряд проблем в проведении очередного призыва. Это невозможность для будущих армейцев получить водительские права на своей территории. Из-за ветхой материальной базы местного ДОСААФа, отсутствия автодрома юношам приходится учиться в Кореновском районе, где в течение 3,5 месяца они снимают жилье за свои средства. Что приравнивает эти расходы к платному обучению по месту жительства. Районные власти размышляют над вопросом выделения свободной земли в станице Пластуновской или другой местности, чтобы построить автодром. Однако этот вопрос займет неизвестно сколько времени: бумажная волокита, договоренности с краевым военным комиссариатом, переговоры с ДОСААФом и главное – где взять деньги?

Буксует, по мнению Олега Панина, процесс диспансеризации юношей в возрасте 15-16 лет, которая должна начаться с 1 апреля. Но пока медики не подготовили соответствующее постановление. Это затормозит процесс своевременного выявления заболеваний у будущих призывников. В итоге с «букетами» болезней или «томами» диагнозов парни попадают на комиссию в военкоматы. Это очень усложняет работу с ними.

На занятии по подготовке и проведению весенней призывной компании собрались руководители разного ранга

Еще одна проблема – уровень оказания медицинской помощи будущим защитникам родины на базе лечебных учреждений района. Зачастую на проведение качественного обследования ребят приходится отправлять к специалистам краевого центра. При этом теряется масса времени. Сейчас на повестке дня у медиков больной вопрос – приобретение аппарата суточного мониторинга давления, потому что у многих призывников выявляется эта патология. Что касается заболеваний, которыми они страдают, на первом месте стоят расстройства костно-мышечной системы, на втором – сердечно-сосудистой, на третьем – болезни органов пищеварения.





Законодательство в отношении проведения очередной призывной кампании в целом не изменилось. При этом у граждан в возрасте до 27 лет, которые находятся в запасе по состоянию здоровья, появилась возможность при желании пройти освидетельствование и отслужить в армии в случае исключения прежних диагнозов.

Все так же суров закон к уклонистам, которые без всяких оснований «бегают» до 27 лет, а потом являются в военкоматы за военным билетом. Этот документ нарушителям закона выдавать перестали. Вместо него они получают справку, своеобразный «волчий» билет, из-за которого «бегунки» не смогут работать в госучреждениях, силовых структурах. А если уже там трудоустроены, то будут уволены.

По итогам осенней призывной кампании военный комиссариат Динского района занял второе место по Краснодарскому краю, перебравшись за полгода работы с третьего. И эти показатели динские военные стремятся улучшить.