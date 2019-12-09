Улица Красная: плитку кладут, кустарники убирают
Реконструкция тротуара на улице Красной вызывает массу вопросов со стороны жителей. С одной стороны, новый тротуар — дело хорошее, а с другой, в процессе работ возникла масса неудобств и нареканий динчан.
Так, в редакцию поступило обращение от жителей, возмутившихся тем, что в районе "Динск сити" выкорчевали можжевельники:
"Была шикарная композиция из хвойных, а что теперь? Безжалостно выкорчевали ради двух метров плитки? Угробили такую красоту!"
Как пояснил «РВС» глава Динского поселения Виталий Литвинов, по всем деревьям и кустарникам, которые будут убраны при реконструкции Красной, предусмотрена денежная компенсация для дальнейшего озеленения. Деньги заложены в проекте и подрядчик их возместит.
Напомним, ранее мы писали о том, почему приостановили укладку плитки на Красной.
Комментарии
Это что за уродство во власти? Какая компенсация? Разрушители и уничтожители у власти. Доколе терпеть будем? Так и хочется спросить: "Какая в ж... компенсация?". Уроды. При Сталине давно бы расстреляли.
Кому мешали ёлочки? Расскажите их дальнейшую судьбу. Только не надо заливать, что на свалке. На чьём высокопоставленном участке? Подлецы
Для начала не плохо было бы обосновать необходимость такого ремонта. Там что трафик бешеный? Людям пройти негде?