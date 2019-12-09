Улица Красная: плитку кладут, кустарники убирают

Улица Красная: плитку кладут, кустарники убирают

Улица Красная: плитку кладут, кустарники убирают

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6 часов назад БлагоустройствоГазета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаРеконструкция Красной в Динской

Реконструкция тротуара на улице Красной вызывает массу вопросов со стороны жителей. С одной стороны, новый тротуар — дело хорошее, а с другой,  в процессе работ возникла масса неудобств и нареканий динчан.

Так, в редакцию поступило обращение от жителей, возмутившихся тем, что в районе "Динск сити" выкорчевали можжевельники:

"Была шикарная композиция из хвойных, а что теперь? Безжалостно выкорчевали ради двух метров плитки? Угробили такую красоту!"  

Как пояснил «РВС» глава Динского поселения Виталий Литвинов, по всем деревьям и кустарникам, которые будут убраны при реконструкции Красной, предусмотрена денежная компенсация для дальнейшего озеленения. Деньги заложены в проекте и подрядчик их возместит.

Напомним, ранее мы писали о том, почему приостановили укладку плитки на Красной.

Комментарии

Гражданин
Гражданин 5 часов назад

Это что за уродство во власти? Какая компенсация? Разрушители и уничтожители у власти. Доколе терпеть будем? Так и хочется спросить: "Какая в ж... компенсация?". Уроды. При Сталине давно бы расстреляли.

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4
Динчанин
Динчанин 5 часов назад

Кому мешали ёлочки? Расскажите их дальнейшую судьбу. Только не надо заливать, что на свалке. На чьём высокопоставленном участке? Подлецы

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5
Антихрист
Антихрист 37 минут назад

Для начала не плохо было бы обосновать необходимость такого ремонта. Там что трафик бешеный? Людям пройти негде?

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