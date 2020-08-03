Улицы в Динской, где установят бункеры-накопители в августе
Бункеры-накопители в августе будут установлены в Динской по следующим адресам:
- ул. Короткая - ул. Хлеборобная;
- ул. Первомайская - ул. Чапаева;
- ул. Первомайская - ул. Береговая;
- ул. Суворова (в районе домовладения № 100 на ул. Суворова);
- ул. Жлобы - пер. Украинский;
- ул. Украинская - ул. Черноморская;
- ул. Тельмана - ул. Северная;
- ул. Станичная - ул. Чехова;
- ул. Береговая - ул. Станичная;
- ул. Лермонтова - ул. Российская.
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