Умер народный артист СССР Армен Джигарханян

В возрасте 85 лет скончался актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян.

"Московский театр п/р Армена Джигарханяна с прискорбием сообщает о смерти своего художественного руководителя, народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна", - написано на сайте Московского драматического театра под руководством актера.

Он участвовал в таких картинах как - «Новые приключения неуловимых», «Здравствуй, это я!», «Журавушка», «Место встречи изменить нельзя» и другие.

Армен Джигарханян - народный артист СССР, был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый снимаемый российский актер.