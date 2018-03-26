Федеральные СМИ: Умер основатель «МММ» Сергей Мавроди

25 марта в Москве скончался основатель крупнейшей финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди, об этом сегодня сообщили федеральные СМИ. Ему стало плохо с сердцем на автобусной остановке на улице Поликарпова. Скорая доставила предпринимателя в больницу, но спасти его не удалось. Он умер в результате сердечного приступа. Однако врачей насторожила смерть 62-летнего мужчины, они направили его тело в судебно-медицинскую экспертизу.

В 1989 году Сергей Мавроди создал одну из самых крупных в России финансовых пирамид "МММ". Доходы выплачивались участникам пирамиды за счет взносов вновь прибывших граждан. В 1994 году произошел обвал «МММ». Количество пострадавших от деятельности Мавроди составило, по некоторым оценкам, от 10 до 15 млн человек. Сумма ущерба – порядка 3 млрд рублей. В 2003 году основателя «МММ» осудили за мошенничество в крупных размерах. Он был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Однако на этом предприниматель не успокоился, создав в 2011 году еще одну пирамиду, преобразованную в международный проект MMM-Global. Его основатель провозглашал: «Мы Меняем Мир». У Мавроди снова нашлись почитатели и сторонники. По фактам деятельности новой пирамиды уголовные дела были возбуждены в России, Молдавии и Белоруссии.

Предприниматель увлекался также литературным творчеством, кинопроизводством. В 2011 году в прокат вышел художественный фильм «Пирамммида», который сняли по мотивам одноименной повести Мавроди. На его счету также кинокартина «Река», удостоенная специальной награды за «отечественный вклад в развитие жанра» третьей российской международной кинопремии ужасов «Капля». В 2015 году на YouTube появился сериал «Зомби». Создателю «МММ» принадлежит авторство сценария и саундтреков к нему.

"МММ" участвует в карнавальном шествии на день района в 2012 году.

Деятельность Сергея Мавроди коснулась и Динского района. Здесь было много его последователей. 11 июня 2012 года они участвовали своей колонной в станичном карнавале. У «МММ» была своя отдельная площадка на праздновании, где было организовано небольшое шоу с участием тогдашнего главы района Сергея Жиленко. Представители «МММ» сделали району подарок. Но за давностью времени мы не припомним, какой именно. Просим наших читателей, которым известен этот факт, поделиться информацией.

Бывший глава района Сергей Жиленко принимает участие в "шоу" "МММ" на Дне Динского района.