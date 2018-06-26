Умер поэт Андрей Дементьев

Известный поэт, радио- и телеведущий Андрей Дементьев умер сегодня, 26 июля 2018 года, в Москве на 90-м году жизни.

С 1981 по 1992 год он возглавлял литературный журнал "Юность", который под его руководством стал одним из самых популярных изданий советских времен. В качестве поэта стал известен в первую очередь благодаря написанным им текстам песен "Алёнушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и др. Среди наиболее известных его стихотворений — «Не смейте забывать учителей», «Не обижайтесь на детей», «Быть стариком — непростая штука», «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку». Песни на его слова исполняли такие звезды, как София Ротару, Людмила Зыкина, Вадим Мулерман.

Андрей Дементьев в 90-е и начале нулевых годов работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.

"Андрей Дмитриевич скончался сегодня в Москве после продолжительной болезни, какая-то была инфекция", - сообщила его супруга Анна Пугач, попросив представителей СМИ "не копаться в мелочах".

Президент России Владимир Путин направил родственниками и близким поэта телеграмму с соболезнованиями.