Умер Станислав Говорухин

Это печальное известие сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя Госдумы, на 83-м году жизни режиссер скончался после продолжительной болезни в санатории Барвиха.

«Он боролся до конца с болезнью, но она его победила» - с сожалением констатировал Володин.

Накануне некоторые СМИ и социальные сети сообщили о смерти режиссера, но его пресс-секретарь Мария Шоппо в комментарии радиостанции «Говорит Москва» опровергла эту информацию.

Станислава Говорухина (29 марта 1936 — 14 июня 2018) будут помнить как талантливого актера, сценариста и режиссера. Также он был депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации с 1993 года от партии «Единая Россия», председателем Комитета Государственной думы по культуре. Член российской политической партии «Единая Россия» с 2005 года. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1986). Народный артист Российской Федерации (2006).

В прошлом — кандидат в президенты России. На выборах, состоявшихся 26 марта 2000 года, набрал 0,44 % голосов избирателей. 8 декабря 2011 года избран главой предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. 12 июня 2013 года стал сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта на пятилетний срок.

Среди его работ такие известные кинокартины как: «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Пираты ХХ века», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Подмосковные вечера», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину» и многие другие.