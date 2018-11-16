Умер ветеран Дмитрий Федотович Остриков

Вчера, 15 ноября 2018 года, ушел из жизни ветеран-фронтовик Дмитрий Федотович Остриков.

Он воевал в 121-й стрелковой дивизии 60-й армии. Участвовал в Курской битве, освобождении Правобережной Украины, Белоруссии, Польши, дошел до Берлина.

В 121-й дивизии Дмитрий Федотович выполнял в основном обязанности разведчика, ходил в тыл врага, переодевшись в гражданскую одежду. Юный разведчик приносил в полк ценные сведения о противнике.

Динскому району запомнился как активный общественник, часто встречался со школьниками, прививал им патриотизм, любовь и уважение к родине, выступал на собраниях, митингах.

Газета «РВС» выражает соболезнования родным и близким покойного. Вечная память!