«Умные» счетчики выгодны добросовестным потребителям

На территории Динского района идет масштабная установка многофункциональных приборов учета электроэнергии, так называемых, «умных» счетчиков. В связи с большим количеством поступающих вопросов от жителей района специалисты Краснодарских электросетей продолжат разъяснительную работу и будут информировать о функциях и возможностях приборов нового поколения.

В настоящем материале более подробно рассмотрим вопрос о защите приборов от внешних факторов, энерговандализма и хищения электроэнергии.

Степень защиты от внешних факторов устанавливаемых приборов учета – IP54, это международный стандарт измерения защиты любого устройства от пыли и влаги, после прохождения сертифицированного независимого испытания приборам учета был присвоен высокий класс защиты от пыли и влаги, электронные схемы в корпусе приборов учета полностью залиты компаундом (полимерной смолой), рабочий диапазон температур – от -40 до +70, соответственно погодные условия на работу и показания прибора учета влияния не оказывают.

Прибор учета и программный комплекс сетевой организации надежно защищен от различного вида взломов и хакерских атак. В случае аварийного отключения напряжение в распредсети пропадает, соответственно отсутствует возможность потребления электроэнергии. Если нет потребления, нет и расхода. Соответственно прибор учета будет находиться в режиме ожидания до появления напряжения в сети.

Умный счетчик: борьба за честное потребление электроэнергии.

Системы «умного» учета представляют собой комплекс современных цифровых устройств, объединенных в единую сеть. Информация от потребительских приборов передается на главный сервер Кубаньэнерго и далее – в энергосбытовые компании. Дополнительное преимущество для потребителей в том, что они избавлены от визитов контролеров. Счета на оплату приходят по почте, а посмотреть данные можно при помощи пульта (дисплея потребителя).

Интеллектуальная система показывает реальную картину потребления электроэнергии, несмотря на все возможные ухищрения. Имея более высокий класс точности, многофункциональные приборы исключают возможность внешних манипуляций со стороны недобросовестных потребителей. Совершенствование учета позволяет предупредить энерговоровство, соответственно – улучшить качество и надежность электроснабжения.

Обслуживание и ремонт приборов учета полностью берет на себя сетевая компания, которая и является их собственником. Однако специалисты предостерегают от актов вандализма либо от попыток намеренного вмешательства в работу прибора – за это предусмотрена ответственность в рамках закона.



Умные счетчики способствует повышению качества и надежности электроснабжения.



Установка многофункциональных приборов учета дает целый ряд преимуществ добросовестным потребителям. И самое главное – способствует повышению качества и надежности электроснабжения.

Не секрет, что проблемой сетевиков и сбытовых компаний остаются разногласия о поставленной и полученной электроэнергии, недопустимо высокий уровень потерь. Причем технологические потери в большинстве случаев находятся в пределах нормативов. Значит, речь идет о банальном хищении энергоресурсов - безучетном потреблении. В отличии от своих аналоговых предшественников, "умные" приборы учета позволяют автоматически дистанционно передавать текущие показания и режим потребления электричества в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети, о несанкционированном вмешательстве.

Такие счетчики в несколько раз сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, минимизируют потери. Установка новых приборов учета практически исключает хищение электроэнергии, а значит, повышает надежность и качество электроснабжения потребителей. В первую очередь, счетчики нового поколения устанавливаются в "очагах потерь", где помогают безошибочно выявлять нарушителей.



Напомним, по вопросам эксплуатации «умных» счетчиков просьба обращаться по следующим телефонам:

