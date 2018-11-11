Уроженец Пластуновской забивает больше, чем Роналду и Месси

Речь идет о Николае Комличенко – уроженце станицы Пластуновской. 23-хлетний русский форвард сейчас забивает больше, чем Роналду и Месси. Не вместе взятые, но все же.

Пока что о нашем земляке мало что известно российским болельщикам. Один из лучших снайперов Европы - нападающий чешского клуба «Млада» из города Болеслав. В Чехии он сейчас – главная футбольная звезда: в 13 матчах Николай забил 12 голов!

Его судьба и профессия были предопределены с детства. Отец Николая – Николай Комличенко-старший - футболист, игравший за майкопскую «Дружбу», а также «Кубань» и «Балтику». Юный Николай попал в стремительно набиравший силу «Краснодар». Ничем примечательным он там не отличился, но, видимо, показался перспективным и подающим хорошие надежды, раз попал в Чехию.

В первый свой сезон в чешском чемпионате молодому россиянину блеснуть не удалось, и «Краснодар» досрочно вернул его обратно из аренды.

Вторая попытка проявить себя в Европе удалась. На сезон 2017-18 Комличенко на правах аренды перешел в «Младу». И начал забивать! В итоге чехи выкупили форварда у «быков», поставили в основной состав, и наш Николай стал грозой ворот соперников.

Вырвавшись вперед среди европейских форвардов, Николай Комличенко заставил говорить о себе и на Родине. Ранее он уже привлекался к играм юношеской и молодежной сборных России. Но внимания на него тогда не обращали. Теперь же он вышел на такой уровень, на котором его невозможно не заметить. Футбольные эксперты понимают, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов еще до конца сезона должен обратить на него внимание.

Попадет наш земляк в сборную России или нет – ответ на этот вопрос мы узнаем позже. Но и сейчас мы можем гордиться нашим земляком, переплюнувшим результативностью таких звезд, как Роналду и Месси