Ушел из жизни Александр Щербаха

Ушел из жизни Александр Щербаха

Ушел из жизни Александр Щербаха

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13 часов назад Александр ЩербахаГазета РВСДинское поселениеДинской районНовости Динского районаУмер Александр Щербаха

На 52 году ушел из жизни председатель Совета Динского поселения Александр Щербаха.  Предварительная причина смерти - проблемы с сердцем.

Двадцать лет он отдал службе в органах внутренних дел ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после трудился заместителем главы администрации Динского района по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с правоохранительными органами, физической культуры и спорта.

В 2019 году стал депутатом Совета Динского сельского поселения.

Газета «РВС» выражает соболезнования родным и близким покойного. Вечная память!

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