Ушла из жизни педагог Детской школы искусств Оксана Николенко

Ушла из жизни педагог Детской школы искусств Оксана Николенко

Ушла из жизни педагог Детской школы искусств Оксана Николенко

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16 дней назад Детская школа искусств станицы ДинскойДинскаяДШИ ДинскаяНовостиОксана Ивановна НиколенкоСкончалась педагог ДШИ

10 марта скоропостижно скончалась после операции в Центральной районной больнице, не выходя из комы, Оксана Ивановна Николенко, педагог Детской школы искусств станицы Динской. Ей было всего 35...

В сердцах родных, коллег, учеников, она навсегда останется отзывчивым, трудолюбивым, ответственным, душевным человеком. Она была творческой личностью, хорошо шила, вкусно готовила. В ее доме очень много икон, которые она писала сама.

Оксана Ивановна легко находила подход к детям. Она была очень добрым человеком, а кто лучше детей чувствует доброту? Дети тянулись к ней, любили ее. В праздничные дни школу украшали интересные работы ее учеников. Когда Оксана Ивановна проводила мастер-классы, ребята с удовольствием участвовали в них, ведь она могла их многому научить. Она и сама мечтала учиться дальше...

Коллектив редакции «РВС» выражает соболезнования родным и близким Оксаны Ивановны Николенко.

Отпевание пройдет завтра, в понедельник, 12 марта, в 12.00 в храме Святой Троицы в станице Динской.

Комментарии

Рыжая
Рыжая 16 дней назад

Царствие небесное. Прекрасный был человек, замечательный педагог. Сил и терпения близким, чтоб пережить такую потерю.

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Добрый человек
Добрый человек 14 дней назад

Царствие небесное! Сил родным и близким. Чудесный человек! не поворачивается язык сказать "была"

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