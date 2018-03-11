Ушла из жизни педагог Детской школы искусств Оксана Николенко

10 марта скоропостижно скончалась после операции в Центральной районной больнице, не выходя из комы, Оксана Ивановна Николенко, педагог Детской школы искусств станицы Динской. Ей было всего 35...

В сердцах родных, коллег, учеников, она навсегда останется отзывчивым, трудолюбивым, ответственным, душевным человеком. Она была творческой личностью, хорошо шила, вкусно готовила. В ее доме очень много икон, которые она писала сама.

Оксана Ивановна легко находила подход к детям. Она была очень добрым человеком, а кто лучше детей чувствует доброту? Дети тянулись к ней, любили ее. В праздничные дни школу украшали интересные работы ее учеников. Когда Оксана Ивановна проводила мастер-классы, ребята с удовольствием участвовали в них, ведь она могла их многому научить. Она и сама мечтала учиться дальше...

Коллектив редакции «РВС» выражает соболезнования родным и близким Оксаны Ивановны Николенко.

Отпевание пройдет завтра, в понедельник, 12 марта, в 12.00 в храме Святой Троицы в станице Динской.