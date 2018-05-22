Услуги МРЭО ГИБДД можно получить через Интернет

Граждане, имеющие доступ к сети «Интернет», могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись на сайте «www.gosuslugi.ru» возможно получить доступ ко всем услугам, в том числе и тем, которые оказывает ГИБДД МВД России.

Преимущества:

Сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди).

Бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавливаются самостоятельно не обращаясь в орган, предоставляющий государственную услугу.

Снижение коррупционных рисков.

Снижение административных барьеров и повышение доступности получе­ния государственных и муниципальных услуг.

МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:

Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:

Получение водительского удостоверения

Замена водительского удостоверения

Получение международного водительского удостоверения

Получение справки, подтверждающую выдачу водительского удостоверения

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:

Пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и получить код доступа на портал.

Выбрать необходимую услугу.

Заполнить предложенную форму, выбрать место обращения и желаемую дату и время согласно расписанию работы в месте оказания услуги.

По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку Вашего запроса в подразделение МРЭО для прохождения этапов регистра­ции, проверки заявления и принятия окончательного решения.

В случае положительного решения (о котором сообщит система) прибыть в подразделение к назначенному времени в выбранный день с оригиналами до­кументов и получить услугу.

Зарегистрироваться на ЕПГУ можно в МФЦ ст. Динской расположенного по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 112, быстро и без очереди (телефон: 86162-6-64-14)

МРЭО №1 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю