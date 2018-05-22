Услуги МРЭО ГИБДД можно получить через Интернет

Услуги МРЭО ГИБДД можно получить через Интернет

Услуги МРЭО ГИБДД можно получить через Интернет

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12 дней назад ГИБДДГосуслугиДинской районМРЭОНовости Динского района

Граждане, имеющие доступ к сети «Интернет», могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись на сайте «www.gosuslugi.ru»  возможно получить доступ ко всем услугам, в том числе и тем, которые оказывает ГИБДД МВД России.

Преимущества:

  • Сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди).
  • Бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавливаются самостоятельно не обращаясь в орган, предоставляющий государственную услугу.
  • Снижение коррупционных рисков.
  • Снижение административных барьеров и повышение доступности получе­ния государственных и муниципальных услуг.

МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:

  • Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
  • Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:
  • Получение водительского удостоверения
  • Замена водительского удостоверения
  • Получение международного водительского удостоверения
  • Получение справки, подтверждающую выдачу водительского удостоверения

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:

  • Пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и получить код доступа на портал.
  • Выбрать необходимую услугу.
  • Заполнить предложенную форму, выбрать место обращения и желаемую дату и время согласно расписанию работы в месте оказания услуги.
  • По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку Вашего запроса в подразделение МРЭО для прохождения этапов регистра­ции, проверки заявления и принятия окончательного решения.
  • В случае положительного решения (о котором сообщит система) прибыть в подразделение к назначенному времени в выбранный день с оригиналами до­кументов и получить услугу.

Зарегистрироваться на ЕПГУ можно в МФЦ ст. Динской расположенного по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 112, быстро и без очереди (телефон: 86162-6-64-14)

МРЭО №1 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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