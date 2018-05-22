Услуги МРЭО ГИБДД можно получить через Интернет
Граждане, имеющие доступ к сети «Интернет», могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись на сайте «www.gosuslugi.ru» возможно получить доступ ко всем услугам, в том числе и тем, которые оказывает ГИБДД МВД России.
Преимущества:
- Сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляется в удобное для них время без ожидания в очереди).
- Бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавливаются самостоятельно не обращаясь в орган, предоставляющий государственную услугу.
- Снижение коррупционных рисков.
- Снижение административных барьеров и повышение доступности получения государственных и муниципальных услуг.
МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:
- Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.
- Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:
- Получение водительского удостоверения
- Замена водительского удостоверения
- Получение международного водительского удостоверения
- Получение справки, подтверждающую выдачу водительского удостоверения
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:
- Пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и получить код доступа на портал.
- Выбрать необходимую услугу.
- Заполнить предложенную форму, выбрать место обращения и желаемую дату и время согласно расписанию работы в месте оказания услуги.
- По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку Вашего запроса в подразделение МРЭО для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения.
- В случае положительного решения (о котором сообщит система) прибыть в подразделение к назначенному времени в выбранный день с оригиналами документов и получить услугу.
Зарегистрироваться на ЕПГУ можно в МФЦ ст. Динской расположенного по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 112, быстро и без очереди (телефон: 86162-6-64-14)
МРЭО №1 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Комментарии