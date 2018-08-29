Услуги МРЭО ГИБДД можно получить через Интернет

Граждане, имеющие доступ к сети «Интернет», могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и по лучить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистриро вавшись на сайте «WWW.GOSUSLUGI.RU», получат доступ ко всем услу гам, в том числе и тем, которые оказывает ГИБДД МВД России.

Преимущества у граждан, зарегистрировавшихся на ЕПГУ:

Сокращение сроков предоставления услуг (прием заявителей осуществляет ся в удобное для них время без ожидания в очереди).

Бланки заявлений и платежные документы формируются и подготавлива ются самостоятельно не обращаясь в орган, предоставляющий государствен ную услугу.

Снижение коррупционных рисков

Снижение административных барьеров и повышение доступности получе ния государственных и муниципальных услуг.

МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде:

1. Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.

2. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:

Получение водительского удостоверения

Замена водительского удостоверения

Получение международного водительского удостоверения

Для получения государственной услуги в электронном виде необходи мо:

1. Пройти регистрацию на сайте www.gosuslugi.ru и получить код доступа на портал.

2. Выбрать необходимую услугу.

3. Заполнить предложенную форму, выбрать место обращения и желаемую дату, и время согласно расписанию работы в месте оказания услуги.

4. По окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку Вашего запроса в подразделение МРЭО для прохождения этапов регистра ции, проверки заявления и принятия окончательного решения.

5. В случае положительного решения (о котором сообщит система) прибыть в подразделение к назначенному времени в выбранный день с оригиналами до кументов и получить услугу.

6. Зарегистрироваться на ЕПГУ можно в МФЦ ст. Динской расположенного по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 112, быстро и без очереди (т. 86162-6-64- 14)

7. Оплата государственной пошлины через ЕПГУ - 30%

Начальник ОРЭР по Динскому району МРЭО № 1

ГИБДД ГУ МВД России майор полииии Д.А. Писаренко