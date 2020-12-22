Услуги МРЭО можно получить через Госуслуги

МРЭО ГИБДД (по обслуживанию г. Краснодара и Динского района) ГУ МВД России по Краснодарскому краю предоставляет следующие услуги в электронном виде через единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru):

регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;

проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, выдача водительских удостоверений:

получение водительского удостоверения;

замена водительского удостоверения;

получение международного водительского удостоверения.

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:

1) зарегистрироваться на сайте: www.gosuslugi.ru;

2) выбрать необходимую услугу;

3) заполнить предложенную форму, выбрать место, дату и время обращения;

4) по окончании внесения данных система выполнит обработку и отправку запроса в подразделение МРЭО для прохождения этапов регистрации, проверки заявления и принятия окончательного решения;

5) в случае положительного решения (о котором сообщит система) прибыть в подразделение к назначенному времени в выбранный день с оригиналами документов и получить услугу.

“Дополнительно сообщаем, что при обращении по вопросу регистрации транспортного средства заявителем возможна уплата государственной пошлины в меньшем размере при совершении регистрационных действий с транспортным средством без замены ранее присвоенных государственных регистрационных знаков. В этом случае уплата государственной пошлины уменьшается на две тысячи рублей”, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Динского района.

Там призывают помнить о необходимости защиты от распространения новой коронавирусной инфекции и в обязательном порядке прибывать для получения государственной услуги в средствах индивидуальной защиты.