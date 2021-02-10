Усть-Лабинск передал “Эстафету памяти” Динской

В храме Усть-Лабинска провели заупокойную литию о погибших воинах в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Затем огонь памяти передали в Динской Свято-Троицких храм.

Эстафета - это торжественная передача Огня Памяти сборными отрядами Пост №1 от одного района к другому. Огонь символизирует вечную память за подвиг фронтовиков, которые не пожалели своих жизней за Родину.

Завершится акция в Краснодаре 22 июня, в День памяти и скорби. За это время огонь побывает во всех муниципальных образованиях края.