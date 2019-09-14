Официальный логотип празднования 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне
Утвержден официальный логотип празднования 75-летия победы в ВОВ
Цифра "75", которая обозначает юбилейный год со дня победы в Великой Отечественной войне, на логотипе выполнена в стиле графических стрелок.
Они символизируют военные маневры, динамику боевых действий и продвижение отечественных войск. Их графическое изображение использовалось на картах генеральных штабов советских войск.
Как поясняется в официальном аккаунте Центра патриотического воспитания молодежи Кубани, за каждым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей.
Там же говорится, что цветовое решение логотипа ассоциируется с красными разевающимися знаменами Победы.
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