Увидев 5000 купюру, продавец потребовала паспорт

25 октября 2018 года в редакцию «РВС» обратилась девушка, которая рассказала о следующей ситуации: «Буквально час назад покупали продукцию в одном из алкогольных магазинов станицы Динской. Когда я расплачивалась пятитысячной купюрой, продавец попросила у меня паспорт. Я достала его и показала, ведь думала, что он нужен для подтверждения возраста. На что меня попросили паспорт не убирать, чтобы переписать мои данные. Когда я поинтересовалась, зачем и на каком основании это нужно, продавец сказала, что сейчас переписывают номер банкноты и паспортные данные всех, кто расплачивается пятитысячными купюрами.

У них есть книга, в которой ведутся все эти записи. Это же нарушение гражданских прав.

Мы уже оставили отзыв об этом инциденте на сайте компании и написали заявление в прокуратуру».

Журналист выехал в магазин, в котором, по словам читательницы, произошел инцидент.

Продавец сразу же связалась с управляющим магазинами по Краснодарскому краю, который прокомментировал ситуацию: «Если купюра не вызывает сомнения, то никто ничего не просит предъявлять. В случае сомнительности банкноты, продавец просит ее заменить. Если человек отказывается это сделать и настаивает, чтобы ее приняли, то сотрудник магазина предлагает вызвать правоохранительные органы, чтобы они помогли удостовериться в подлинности купюры.

5000 переписываются номера в специальный блокнот, с указанием даты, времени и чека покупки. Дополнительно паспортные данные не записываются».