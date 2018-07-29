В 2019 году планируется капитальный ремонт двух дорог

В 2019 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется осуществить капитальный ремонт двух улиц: Коммунальной в станице Динской и Железнодорожной в Васюринской.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, в первом случае дорогу постоянно разбивают большегрузы, ямочного ремонта уже недостаточно. На дорожном полотне образовались колейность, просадки, сетка трещин.

Планируется оснастить улицу светофорами, пешеходными дорожками, тротуарами, остановками.

В Васюринской капитальный ремонт сделают на участке улицы Железнодорожной (от въезда в станицу со стороны трассы «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» до улицы Ставского).

Заявки на включение этих двух объектов в государственную программу уже направлены в администрацию Краснодарского края.