В 2020 году Парад Победы пройдет 24 июня

Парад Победы назначен на 24 июня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Он приказал начать подготовку к этому событию. Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски распространения коронавирусной инфекции.

Путин также отметил, что при марше «Бессмертного полка» сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля, после Парада ВМФ.

Дата 24 июня неслучайна. Именно в этот день в 1945 году в Москве прошел самый первый Парад Победы.