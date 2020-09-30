В 37 школе Старомышастовской появилась «Точка роста» (видео)

Еще три месяца назад мы писали, что в школе №37 Старомышастовской появится центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Торжественное открытие состоялось 29 сентября.

Для недопущения скопления большого количества человек на мероприятие пригласили только два класса.

"Данный центр оснащен современнейшим оборудованием, для нас это большой шаг вперед. Мы расширим свои знания, научимся проектировать, играть в шахматы. Будет интересно. Ребята, я вам желаю успехов и удачи. Надеюсь, у нас с вами все получится!" – отметила на открытии директор школы Наталья Владимирова.⠀

Проверил оснащенность «Точки роста» и заместитель главы администрации Динского района Александр Фисун.

Теперь в образовательном учреждении обновленные кабинеты IT-технологий, ОБЖ, информатики и технологии, появилась зона для игры в шахматы.

Это уже 6-ой такой центр в муниципалитете. В прошлом году «Точки роста» открылись на базе школ: №10 (Васюринская), №1 и №2 (Динская), №29 и №35 (Новотитаровская).⠀

Они нацелены на то, чтобы повысить качество подготовки школьников и развить у них современные технологические и гуманитарные навыки. Также созданы, чтобы уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами.⠀

Проект направлен на то, чтобы развивать у детей определенные навыки и компетенции: цифровые, технологические и гуманитарные. Чтобы этого достичь, для школьных предметов «Технология», «Информатика» и «Основы безопасной жизнедеятельности» были разработаны новые, более современные образовательные программы. Введено дополнительное (внеурочное) образование, где дети могут заниматься медиатворчеством, проектной деятельностью или шахматами. При всем этом от традиционного преподавания никто не отказывается.⠀

У всех центров одинаковое оформление. Это утверждено на федеральном уровне. Единый брендинг, логотипы, сочетание серого, белого, черного и красного цветов – вот главные требования при оформлении кабинетов и проектных зон.

Справка

7 мая в 2018 году вышел указ № 204 Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одна из целей, которая в нем поставлена, — обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и сделать так, чтобы Россия вошла в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.



Чтобы достичь этой цели, согласно указу, необходимо повысить мотивацию у детей к учебе и внедрить новые методы обучения, образовательные технологии, создать современную цифровую образовательную среду.

В начале 2019 года для этого был разработан национальный проект «Образование». В его структуру вошли еще несколько проектов, один из которых получил название «Современная школа», здесь как раз и создание «Точек роста».

Сейчас сеть «Точек роста» Краснодарского края включает в себя 195 сельских школ. До конца 2024 года должно появиться не менее 570 центров.