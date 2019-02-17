В 38 школе торжественно открыли «Парту Героя»

В рамках месячника оборонно – массовой и военно – патриотической работы совместно с МБУ «Культура» в БОУ СОШ №38 была организована уже ставшая традиционной встреча с воинами-ветеранами локальных войн.

Она была приурочена к отмечаемому 15 февраля Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, 30-летию завершения выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом советских войск в Афганистане, 25-летию начала операции по

восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике.

Была организована торжественная церемония открытия «Парты Героя». Посвящена она выпускнику школы Ивану Григорьевичу Бруяка.

Нелёгкий солдатский долг он выполнял честно и добросовестно, как на территории части, так и на территории Чеченской республики, куда парень попал в 2002 году для выполнения служебно-боевой задачи. Дома остались отец, мать, сестры, брат, друзья, подруги, так много хотелось в жизни сделать, достичь но…

Иван Бруяка погиб августе 2002 года в результате катастрофы вертолета Ми-26 в Ханкале.

Указом Президента Российской Федерации №210 от 19 февраля 1999 года рядовой Бруяка Иван Григорьевич награждён Орденом Мужества (посмертно).

Он остался верен присяге до конца.

Его имя удостоено титула «Молодое имя Кубани», внесено в Книгу Памяти Краснодарского края и увековечено на мемориальной плите на площади Памяти Героев у Вечного огня в г. Краснодаре.

На церемонии открытия "Парты Героя" присутствовала Надежда Бруяка, мать военного. Она выразила благодарность всем собравшимся.

Директор школы Ярославна Ярославская поздравила всех гостей и коллектив школы со столь значимым событием.







