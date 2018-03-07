В 4-й школе станицы Динской 7 марта распылили перцовый баллончик

Об этом неприятном «подарке» учителям и администрации школы к 8 Марта рассказала ученица. «Здравствуйте! Меня зовут Иванова Мария (имя изменено в интересах несовершеннолетней. – Ред.). Я учусь в школе номер 4 имени Жукова. И сегодня в этой школе случилась беда. Около 11.00 школа была наполнена перцовым угарным газом! Когда я выбежала из кабинета, я видела, какие были у всех красные глаза! Пожалуйста, донесите всем, что случилось в 4 школе имени Жукова в ст. Динской. Пускай все узнают», – такое сообщение пришло в директ нашего «Инстаграма» (стилистика автора сохранена. - Ред.).

Как выяснила «РВС», в полицию по данному факту обращений не было. Но родители других детей в школьных чатах «Вотсаппа» подтвердили, что распыление баллончика произошло. Это случилось возле бухгалтерии на втором этаже после пятого урока. Детей эвакуировали на шестом уроке. «Никто особо не пострадал. Виновник известен», - такой информацией поделились с «РВС». Причем ситуацию в школе быстро уладили и образовательный процесс прервался ненадолго.

«РВС» обратилась за комментарием к директору школы Людмиле Беловол, но сразу официального ответа не получила.

Позже Людмила Ивановна пояснила, что действительно на лестничной площадке 2 этажа кто-то из пятиклассников допустил распыление перцового баллончика. Заметив суету среди детей, учителя, находившиеся рядом, оперативно вывели детей на улицу. Сразу было организовано проветривание помещений. Через 15 минут занятия возобновились. Классный руководитель 5 "Г" класса обратилась в медицинский кабинет и двум ребятам была оказана противоаллергическая помощь. Кто произвел распыление, сейчас выясняется.

Дополненено 7.03.2018, 14.58.