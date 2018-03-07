В 4-й школе станицы Динской 7 марта распылили перцовый баллончик
Об этом неприятном «подарке» учителям и администрации школы к 8 Марта рассказала ученица. «Здравствуйте! Меня зовут Иванова Мария (имя изменено в интересах несовершеннолетней. – Ред.). Я учусь в школе номер 4 имени Жукова. И сегодня в этой школе случилась беда. Около 11.00 школа была наполнена перцовым угарным газом! Когда я выбежала из кабинета, я видела, какие были у всех красные глаза! Пожалуйста, донесите всем, что случилось в 4 школе имени Жукова в ст. Динской. Пускай все узнают», – такое сообщение пришло в директ нашего «Инстаграма» (стилистика автора сохранена. - Ред.).
Как выяснила «РВС», в полицию по данному факту обращений не было. Но родители других детей в школьных чатах «Вотсаппа» подтвердили, что распыление баллончика произошло. Это случилось возле бухгалтерии на втором этаже после пятого урока. Детей эвакуировали на шестом уроке. «Никто особо не пострадал. Виновник известен», - такой информацией поделились с «РВС». Причем ситуацию в школе быстро уладили и образовательный процесс прервался ненадолго.
«РВС» обратилась за комментарием к директору школы Людмиле Беловол, но сразу официального ответа не получила.
Позже Людмила Ивановна пояснила, что действительно на лестничной площадке 2 этажа кто-то из пятиклассников допустил распыление перцового баллончика. Заметив суету среди детей, учителя, находившиеся рядом, оперативно вывели детей на улицу. Сразу было организовано проветривание помещений. Через 15 минут занятия возобновились. Классный руководитель 5 "Г" класса обратилась в медицинский кабинет и двум ребятам была оказана противоаллергическая помощь. Кто произвел распыление, сейчас выясняется.
Дополненено 7.03.2018, 14.58.
Комментарии
Да, было такое событие, но то, что рассказала рассказчица, некоторые события короче говоря некоректны, произошло это точно помню в 11:10, если не ошибаюсь это был конец перемены после 5-ого урока, происходило это примерно в течении 40 минут, потом не знаю, но точно помню, что мой класс, был в это время в спортзале, и их даже не вывели оттуда, но потом опять же не знаю, что происходило. Спасибо, с уважением Вячеслав (АНОНИМ)
Самое главное - это произошло "в школе имени Жукова" !!! И по два раза по два раза - повторять не обязательно!
Зря не сообщили в полицию и в скорую. Это вам не шуточки. А если бы отёк Квинке? Опять придурки рулят
Марина, ты почитай КАК пишет этот индюк - Вячеслав. Он же АБСОЛЮТНО неграмотен! Ну, склеил бы ласты.. Индюком больше, индюком меньше...
Спортзал находится далеко от места событий, а Славику, наверное, обидно, что их не вывели прогулять урок. А по поводу случившегося - какие меры охраны не принимайте, всё равно будет случаться. Вот и калитку электронную собираются ставить, ещё "рамку" на входе надо поставить, но от такого это всё равно не застрахует. Лишняя трата времени и государственных и родительских денег. К тому же, итак уже родителей не пускают в школу, а все принимаемые меры только отдаляют родителей от учителей, что негативно сказывается на воспитательном процессе.