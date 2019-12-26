В администрации Динского района подвели итоги 2019 года





Собрание прошло 26 декабря. На нем присутствовали заместители главы администрации, начальники управлений, депутаты ссоветов, главы сельских поселений, руководители краевой федеральной службы, руководители крупных и средних предприятий, МУПов, ТЭК, транспорта и связи, руководители школ, детских садов, представители общественности и СМИ.

Глава муниципалитета Евгений Пергун отметил, что этот год был сложным, но самое главное – есть результаты.

2019-й назвали «годом масштабных проектов». Вот основные достижения, которые отметили на собрании.





Дороги

На ремонт дорог в этом году Динской район получил рекордную для него сумму – 438 млн рублей. Это в три раза больше, чем в прошлом. Для сравнения: в 2017-м на эти цели было выделено 36 млн рублей. Всего обновили 68 км. Это и улица Северная в Южном, которая ведет к новой школе № 15, и Коммунальная в Динской, и Железнодорожная в Васюринской. За счет краевых средств в административном центре ведется также реконструкция Красной.

Лидер по отремонтированным дорогам – Первореченское, там обновили 21 км, это почти все асфальтированные улицы села.

В Южном также проложили тротуары, смонтировали уличное освещение и обустроили дополнительный въезд в поселок со стороны Ростовского шоссе. Он разгрузит основную въездную дорогу, проходящую через железнодорожный переезд.





Ремонт

За счет краевого финансирования ведется и ремонт трех мемориальных комплексов: в Первореченском, Мичуринском и Нововеличковском сельских поселениях.

Благодаря краевым субсидиям в пяти школах района отремонтировали крыши и благоустроили территории.

В 2019 году впервые за полвека начали ремонтировать Дом культуры. Там уже покрасили стены, сделали освещение, заменили полы. В следующем году закупят цифровую и световую аппаратуры, поменяют механическое оборудование на сцене.





Образование и социальные объекты

В пяти школах района открылись «Точки роста», где обучают робототехнике, 3D-моделированию и работе на квадрокоптерах.

Основное достижение, которое отметили на планерке, – завершение строительства крупных социальных объектов. Это и школа в Южном, которая впервые построилась в постсоветское время, и новый детский сад в Новотитаровской на 200 мест, и бассейн в Динской. Последний объект уже готов к открытию, сформировано штатное расписание, набираются кадры, которые будут обслуживать бассейн.

В сентябре Динской район закупил 19 новых школьных автобусов – это рекордное количество.

В пяти школах района проведены ремонты, в трех заменили кровлю, в двух благоустроили территорию. В следующем году отремонтируют 17 образовательных учреждений. Проектно-сметная документация уже разработана.





Парки

Из новшеств – парк у Ейского шоссе в Новотитаровской, где высадили молодые деревья и кустарники, в будущем установят спортивную площадку.

На собрании отдельно выделили и Комсомольский парк, там произошли самые большие перемены. Теперь это зона отдыха с пешеходными аллеями, велодорожками, детскими и спортивными площадками. Там посажены сотни молодых деревьев и кустарников, установлены скамейки, фонари и фигуры сказочных персонажей. Реконструкция продолжается. В 2020 году появятся поля для волейбола и футбола, теневые навесы и торговые объекты.

Всего же в 2019 году службой заказчика осуществлялась реализация объектов общей стоимостью более 1 миллиарда 280 миллионов рублей.





Проекты

За этот год спроектировано еще несколько социально значимых объектов: спортивный комплекс в Новотитаровской, спортивный центр в Динской, детский сад в Зарождении, три школьных спортивных зала, две многофункциональные спортивные площадки в Новотитаровской и Нововеличковской. Их строительство должно начаться в 2020 году.





Обновили автопарк. В 2019 году из 31 одного автобуса 19 – это новые, комфортабельные, выпуска 2018-2019 года, с кондиционерами и приспособлениями для маломобильных граждан.

В 2019 году закуплено машин и сельскохозяйственного оборудования на 275 млн рублей. Это на 1 8% больше, чем в прошлом (в 2018-м – на 250 млн рублей).





В сфере ЖКХ тоже произошли изменения. Динской район к отопительному периоду 2019-2020 годов получил паспорт готовности. Одно из основных теплоснабжающих предприятий – МУП «Динскомтепло» – получило субсидию из резервного фонда Краснодарского края в сумме 2,7 млн рублей на погашение задолженности за газ. Впервые за последние 10 лет удалось вывести предприятие в работу без долгов за потребленное топливо.





5 блочных газовых котельных для отопления социальных объектов спроектированы и будут построены в следующем году в рамках госпрограммы. Их общая сумма 38,5 млн рублей. Они будут отапливать 44 и 63 детские сады и дома творчества в Васюринской и Новотитаровской.

Тепло от котельной получат также и соцобъекты в поселке Украинском.

Планируется и строительство блочной газовой котельной в Нововеличковской на сумму 25 млн рублей. Она заменит котельную на жидком топливе, отапливающую соцобъекты в Нововеличковском сельском поселении. В настоящее время готовится проект, строительство запланировано на 2020 год.

Завершено проектирование газопровода среднего и низкого давления протяженностью 2,5 км в Старомышастовской для 200 абонентов и в х. Осечки протяженностью 1 км для подключения 30 абонентов. Строительство запланировано на 2020 год.

37,6 км водопровода заменили в Динском районе в этом году. Из резервного фонда Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края была выделена водонапорная башня для обеспечения качественного водоснабжения Воронцовской.

Мичуринское сельское поселение получит краевую субсидию в размере 2 млн 800 тыс. рублей на капитальный ремонт артезианской скважины.

8 сельских поселений подали заявки в ТЭК и ЖКХ Краснодарского края для участия в госпрограмме по развитию ЖКХ. На условиях софинансирования из краевого бюджета будет отремонтировано более 20 км сети водоснабжения.

В этом году в станице Динской обустроено 37 контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. На эти цели из районного бюджета выделено более 2 млн рублей.

Мусороуборочная компания установила контейнеры для раздельного сбора пластика и бумаги по 30 адресам.

В рамках региональной программы в 2019 году было отремонтировано 11 многоквартирных домов, в 8 из них сделали ремонт кровли, а в 3-х – фасад.

В 2020 году ремонт крыш, фасадов, инженерных систем и подвалов пройдет в 14 домах. Из фонда капремонта на эти цели выделят более 36,5 млн рублей.





Жилье

Сертификаты на приобретения жилья получили 4 многодетные семьи и еще 3 семьи улучшили жилищные условия.

До конца года ключи от собственных квартир получат 45 сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей.





Благоустройство

В 2017 году району на формирование городской среды было выделено 16 млн рублей. На эти средства провели первый этап реконструкции Комсомольского парка и благоустроили 11 дворовых территорий.

В 2018-м на благоустройство парка выделено еще 6 млн 300 тыс. рублей. А в этом году район получил 141,5 млн руб. Это на 3 и 4 очередь Комсомольского парка в Динской, а также строительство сквера в районе Ейского шоссе в Новотитаровской.

В 2020-м в проекте будут участвовать еще 7 сельских поселений, заявка уже подана в ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.





Это были одни из основных достижений, которые обсудили на расширенном планерном заседании. В конце глава муниципалитета вручил жителям, внесшим значительный вклад в развитие Динского района, благодарственные письма и всех поздравил с наступающим Новым годом.