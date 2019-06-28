В администрации обсудили сев, уборку, нацпроект и наградили предпринимателей

28 июня в администрации района прошло расширенное совещание, на котором рассмотрели три вопроса.

О результатах ярового сева отчитался начальник управления сельского хозяйства Динского района Сергей Коробченко.

Также докладчик поделился результатами районного смотра культуры земледелия и первыми итогами уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Сергей Коробченко отметил, что в этом году уборка ячменя началась как минимум на пять дней раньше обычного.

Вторым вопросом обсудили национальный проект по повышению производительности труда и поддержки занятости.

Теперь у предприятий появилась возможность получения льготного финансирования инвестиционных проектов.

Также они могут получить бесплатный доступ к программе по поддержке развития экспортного потенциала предприятий.

Еще один шанс, предоставляемый нацпроектом — обучение сотрудников.

Руководители компаний смогут бесплатно пройти программу обучения управленческих кадров "Лидеры производительности".

Также возможность обучения, переобучения или повышения квалификации есть у рядовых сотрудников предприятий.

Заключительной частью совещания стало награждение предпринимателей — участников промышленной выставки.

Первый заместитель главы Динского района Юрий Клесов вручил дипломы руководителям и представителям этих предприятий.

Особую благодарность участники совещания выразили руководителю ООО «Горячий хлеб» за пирог, который станичники смогли отведать на день района, был очень вкусным.