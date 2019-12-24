Ученые презентовали стратегию развития района до 2030 года

В администрации Динского района прошла презентация стратегии социально-экономического развития муниципалитета до 2030 года.

Ее разработали ученые Кубанского государственного университета.

На собрании присутствовали главы сельских поселений, депутаты, руководители предприятий и учреждений, представители общественности и СМИ.

Стратегия – это документ, где изложены цели и задачи, которые способствуют развитию Динского района в будущем. На планерке ученые объяснили, что она способна повысить качество и уровень жизни населения.

Чтобы окончательно ее утвердить, специалисты провели стратегические сессии, семинары, рабочие встречи, организовали объезды сельских поселений. Работа в таком формате проводилась впервые.

На собрании они представили результат. Вся деятельность, прописанная в стратегии, по словам ученых, направлена на то, чтобы создать условия для полного удовлетворения потребностей жителей.

Главные стратегические цели – это видение будущего и миссия.

Первое – видение – заключается в том, что в будущем Динской район станет благоустроенным пространством для жизни и деятельности благополучных граждан и успешных предпринимателей.

А миссия – в обеспечении устойчивого повышения качества и уровня жизни населения и конкурентоспособность муниципалитета.

В соответствии с этим учеными выделены четыре направления:

креативный человеческий капитал;

комфортная среда обитания;

социально-ориентированная экономика;

управление – взгляд в будущее.





У каждого из этих направлений есть цели и задачи.

В первое входят такие отрасти, как «умное образование», «качественная медицина», «культурная среда», «спортивное поколение», «социальная защита».

В рамках раздела «Креативный человеческий капитал» планируется:

расширить и модернизировать образовательные учреждения, ликвидировать в них очередности и переуплотненности;

развить сети лечебно-профилактических учреждений;

создать единое культурно-информационное пространство для реализации социальных и экономических идей и проектов;

привлечь квалифицированных специалистов в область выставочного и музейного дела;

повысить общественную значимость музейного дела и его включение в число приоритетных направлений развития района;

популяризировать физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни, вовлечь население в систематические занятия физкультурой и спортом.

Из конкретных проектов до 2030 года планируется:

создать международный фестивальный центр фольклорного творчества «Красный Кут» (Певческое поле) в Старомышастовской;

создать парк военно-патриотического воспитания «Патриот» в Старомышастовской;

создать локальный спортивный кластер по развитию единоборств в Динской.

Ключевыми вопросами, которые обсудили на презентации, являются строительство и улучшение новых школ и детских садов. Одними из острых проблем – низкая занятость населения и безработица.

Ученые отметили, что в Динском районе высокая маятниковая миграция. Это когда люди ежедневно ездят на работу или учебу в Краснодар. В сам муниципалитет приезжает больше людей пенсионного возраста, а уезжает – трудоспособного, что еще сильнее усугубляет ситуацию.

А среди безработных самая высокая доля – это лица с высшим образованием, так как имеется несоответствие структур занятости предлагаемым рабочим местам.

Второе направление «Комфортная среда обитания» имеет цель – обеспечить максимальные удобства проживания для населения района и удовлетворить его социально-культурные и бытовые потребности.

Задачи:

Модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры. Привлечь частные инвестиции в отрасль ЖКХ; Создать в Динском районе эффективную систему обращения с отходами; Сохранить и восстановить водные объекты до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения района; Развить комплексный придорожный сервис вдоль федерального и регионального транспортных коридоров; Обновить парк пассажирского транспорта; Развить инфраструктуру велосипедного транспорта; Развить торговый сектор и сферы услуг, включая бытовые, финансовые и операции с недвижимостью.

Одной из конкретных задач в этом разделе ученые назвали строительство мясоперерабатывающего завода глубокой переработки отходов в Нововеличковском сельском поселении.

В основе третьего направления лежит цель: обеспечить устойчивое развитие экономики, которое будет ориентировано на удовлетворение местных общественных потребностей и повышение конкурентоспособности.

Задачи «Социально-ориентированной экономики»

На территории Динского района сформировать новые центры динамического экономического роста. Для этого создать промышленные, сельскохозяйственные и перерабатывающие роботизированные производства. Выявить и раскрыть преимущества каждого предприятия, осуществляющиего свою деятельность на территории Динского района. Создать и улучшить дополнительные условия для устойчивого развития малых форм предпринимательства с ориентацией на местных предпринимателей, а также привлечение внешних. Развить научно-технических и образовательный потенциал территории муниципалитета. Образовать и развить туристическую индустрию на базе форм агротуризма. Развить транспортно-логические, заготовительные, складские центры и производственные узлы. Создать промышленные предприятия, имеющие производственные связи с местным бизнесом. Привлечь на территорию района промышленные предприятия, уже ведущие свою деятельность на территории Краснодарского края.

Некоторые конкретные задачи этого направления:

создать роботизированную МТФ полного цикла в Старомышастовской;

развить органическое земледелие в Красносельское;

развить сети семейных клиентоориентированных магазинов во всех поселениях Динского района;

создать индустриальный парк в Новотитаровской;

создать бизнес-инкубаторы в Пластуновской;

создать коворкинг-центр в Динской.

Раздел «Управление – взгляд в будущее» включает в себя следующие задачи:

развить кадровый потенциал органов местного самоуправления;

создать организационные предпосылки стратегического управления;

развить институт местной статистики;

разработать правовую основу управления развитием;

учредить агентство по развитию местного сообщества.

На собрании ученые выделили ключевые моменты, отметив, что это не все цели и задачи, над которыми предстоит работать до 2030 года. При создании стратегии они опирались на проблемы, которые сложились в предыдущие годы.

Стратегия Динского района должна поспособствовать достижению стратегической цели Краснодарского края. Согласно ей, в 2030 году это должен быть «глобальный, устойчивый, конкурентоспособный регион умных, здоровых и творческих людей, магнит для талантов и предпринимателей, лидер южного полюса роста России».