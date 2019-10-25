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В администрации района представили и.о. главврача Динской ЦРБ
На расширенном совещании в администрации Динского района первый заместитель главы муниципалитета Юрий Клесов сегодня, 25 октября, официально представил исполняющего обязанности главного врача Динской ЦРБ.
Сейчас им является Сергей Чикишев. По образованию он врач-хирург, закончил Кировскую государственную медицинскую академию. Работал в Кировской областной больнице хирургом, заместителем главного врача по хирургической помощи. Позднее — главным врачом Кировскогго областного ГБУЗ «Северная городская клиническая больница».
Был заведующим хирургического отделения в Ейской центральной районной больнице и заместителем главврача по медицинской части.
Напомним, 25 сентября главный врач Динской ЦРБ Эдуард Асланян покинул свой пост.
Комментарии
хотелось бы верить что что-нибудь изменится, но как показывет практика, это все фигня