В администрациях сельских поселений выдают экстренные пропуска людям

С сегодняшнего дня (4 апреля) в администрациях сельских поселений Динского района будут выдавать пропуска гражданам для выезда в экстренных случаях в условиях карантина.

Учитывая многочисленные просьбы и звонки жителей края на горячие линии, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании краевого оперативного штаба поручил главам муниципалитетов вникать в ситуацию каждого человека и оказывать людям действенную помощь.

“Пропуск возможен, только если он жизненно необходим”, – подчеркнул глава краевой администрации и поручил оперативно организовать выдачу пропусков на местах.

По горячей линии администрации Динского района 8(86162)6-12-51 поступает масса вопросов, касающихся передвижения в условиях карантина в экстренных случаях. Жители спрашивают:

- как отвезти больного родственника на операцию или гемодиализ в Краснодар?

- можно ли привезти продукты и лекарства пожилому родственнику, который проживает в соседней станице?

- как встретить супругу с тремя детьми на железнодорожном вокзале?

- можно ли забрать ребенка от бабушки, у которой он гостил до объявления карантина, если малыш внезапно заболел?

Для того чтобы жители района смогли осуществить разовый выезд на личном авто по экстренным вопросам, в администрациях сельских поселений с 4 апреля будет организована выдача спецпропусков.

Получить консультацию о порядке их выдачи можно по телефонам горячих линий в местных администрациях:

Динское сельское поселение: 8(86162)6-38-08 (круглосуточно);

Васюринское сельское поселение: 8(86162)31-2-66 (круглосуточно);

Первореченское сельское поселение: 8(86162)34-3-92 (в рабочие дни);

Новотитаровское сельское поселение: 8(86162)43-5-40 (круглосуточно), 8-908-685-34-44;

Нововеличковское сельское поселение: 8(86162)76-7-62 (круглосуточно);

Пластуновское сельское поселение: 8(86162)37-1-32, 8-909-444-85-55;

Южно-Кубанское сельское поселение: 8(861)256-75-00 (в рабочие дни), 8(960)490-09-88 (в выходные дни);

Мичуринское сельское поселение: 8(86162)78-1-87 (с 8.00 до 20.00), 8(86162)78-1-86 и 79-1-48 (с 20.00 до 08.00);

Старомышастовское сельское поселение: 8(86162)75-3-23;

Красносельское сельское поселение: 8(86162)33-7-39 (в рабочие дни).

Для всех выездов регулярного характера нужны спецпропуска, как на машину, так и на водителя, которые выдаются в пунктах выдачи администрации Динского района.

Но помните, что в каждой конкретной ситуации решение о разрешении передвижения во время карантина будет принимать сотрудник полиции, который осуществляет проверку личного автомобиля.