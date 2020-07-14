В аэропорту Краснодара эвакуировали людей после сообщения о минировании

Сегодня утром, 14 июля, в соцсетях появилась информация об эвакуации аэропорта в Краснодаре.

Оказалось, что в одну из служб аэропорта в 10.46 поступило сообщение о минировании. Была организована эвакуация пассажиров из здания аэровокзала. Все рейсы задержаны.

"Всех находившихся в аэропорту выгнали на улицу без объяснения причины, – рассказала нам одна из подписчиц. – Мой муж сейчас там, он летит на похороны отца. Билеты невозвратные, летит транзитом. Если опоздает здесь, не сможет попасть на свой рейс дальше. Кто будет возмещать? Как теперь добраться до другого конца РФ?"

Как сообщает пресс-служба аэропорта, всего эвакуировано около 800 человек. Обследуют 5 самолетов. Работает оперативная группа с кинологом. Все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности и взаимодействуют со службами МЧС России.